Jinglerun: loop als kerstman voor goede doel Jef Van Nooten

09 december 2019

08u07 0 Oud-Turnhout In Oud-Turnhout wordt op zaterdag 14 december de Jinglerun georganiseerd. De opbrengst van de kerstloop gaat naar goede doelen.

“Naar jaarlijkse gewoonte wordt half december het Dorpsplein omgetoverd tot een gezellige kerstmarkt. De sfeervolle aankleding, de geur van kerstgroen, de kleurige verlichting en talrijke kerstkraampjes zorgen voor een warme kerstsfeer”, klinkt het. “Tijdens de kerstmarkt wordt een ludieke kerstmannenloop georganiseerd langs en door historische en bekende Oud-Turnhoutse gebouwen. Vertrek en aankomst op het Dorpsplein. Het is geen wedstrijd, maar een loop in de kerstsfeer met gezellige kerstverlichting. De afstand is beperkt tot 5 kilometer.”

De Jinglerun start om 19 uur op het Doprsplein. Deelnemers betalen 7 euro, maar kregen in ruil een kerstmuts, een verrassing onderweg en een drankje achteraf. Inschrijven kan via jinglerunot@gmail.com.

Goede doelen

Bij slecht weer vindt de kerstmarkt plaats in gemeentelijke basisschool Salto. Alle opbrengsten gaan naar diverse goede doelen: Artsen Zonder Grenzen, Biograav, Bond Zonder Naam, Bikas Belgium, Amigos de Mano a Mano Bolivia, Gezondheidsraad, The Reds for Muco, The Reds for Duchenne, Heemkundekring Corsendonca, Imani Belgium vzw, Muco for Life, Oxfam Wereldwinkel, vzw Samen, Pompoenerie en Poezemoeders.