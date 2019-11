ISC Ski schenkt deel van lesgeld aan ‘Duchenne Parent Project’ Jef Van Nooten

25 november 2019

19u27 0 Oud-Turnhout ISC Ski uit Oud-Turnhout zal zich tijdens de kerstvakantie inzetten voor het goede doel. Per lesuur schenkt de club een deel van het lesgeld aan het ‘Duchenne Parent Project’.

Duchenne spierdystrofie komt vooral bij jongens voor. “Alle spieren worden langzaam afgebroken. Rond hun 12de jaar kunnen ze niet meer lopen en ook het gebruik van de armen wordt steeds moeilijker. Als de ademhalingsspieren te zwak worden, is beademing nodig. Door verzwakking van de hartspier is het uiteindelijk een fatale ziekte”, klinkt het bij ISC Ski uit Oud-Turnhout.

Sponsoring

ISC Ski ondersteunt het ‘Duchenne Parent Project’ omdat een lesgever van de club een 11-jarige jongen kent met de ziekte. “Gijs, een toffe kerel van 11 jaar, is jammer genoeg geboren met deze zeldzame spierziekte. De laatste jaren is er succesvol onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het ziektebeeld te vertragen, de zorg is verbeterd en de levensverwachting is gestegen door betere behandeling en beademing, maar de tijd dringt en dit project heeft nood aan sponsoring.”

Mountainbiken

Lesgever Tom Biernaux gaat in september 2020 deelnemen aan ‘Duchenne Heroes 2020’ met het team ‘GO FOR GIJS’. Dit is een MTB-tocht van 7 dagen: 100 km per dag mountainbiken van de Vogezen naar het drielandenpunt. Om te mogen deelnemen, moet elke deelnemer minstens 2.500 euro startgeld inzamelen. Deze 2.500 euro sponsoring gaat integraal naar het onderzoek van de spierziekte via het ‘Duchenne Parent Project’. “ISC-ski draagt graag haar steentje bij om Tom en het team ‘GO FOR GIJS’ te steunen. Op elk lesuur dat tijdens de Kerstvakantie skiles wordt gereserveerd, schenkt ISC Ski een deel aan het ‘Duchenne Parent Project’ om zo het onderzoek een stap vooruit te helpen.”