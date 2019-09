Inbrekers viseren ook woning in Sint-Bavostraat Jef Van Nooten

02 september 2019

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Sint-Bavostraat in Oud-Turnhout. Toen de bewoner na een paar dagen afwezigheid zondagavond rond 21 uur thuis kwam, merkte hij dat de achterdeur was open gebroken. De daders haalden de woning overhoop in hun zoektocht naar waardevolle spullen. De precieze buit is niet gekend.

De voorbije dagen werden al meerdere inbraken gepleegd in Oud-Turnhout.