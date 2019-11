Inbrekers stelen opnieuw elektrische fiets uit garage Jef Van Nooten

18 november 2019

Bewoners uit de Pausenstraat in Oud-Turnhout ontdekten maandagochtend dat dieven de garage hadden open gebroken. De daders gingen aan de haal met een elektrische fiets. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden ook in Oosthoven al enkele (elektrische) fietsen uit garages gestolen.