Inbrekers stelen geld uit handelszaak Jef Van Nooten

01 maart 2020

15u56 0

Dieven zijn zondag binnen gedrongen in een handelszaak aan de Steenweg op Turnhout in Oud-Turnhout. De daders braken de deur open tussen 2 uur en 12 uur. Ze gingen aan de haal met geld. Vermoedelijk dezelfde daders probeerden ook in te breken in een thuishuisje in Oud-Turnhout, maar daar zijn ze niet binnen geraakt.