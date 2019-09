Inbrekers roven geld en juwelen bij oudere dame Jef Van Nooten

23 september 2019

16u55 2

Een bewoonster van de Valkenweg in Oud-Turnhout ontdekte zondagavond dat er was ingebroken. De oudere dame merkte rond 21.30 uur dat een zijraam van de woning was ingeslagen. De daders doorzochten de woning. Ze gingen aan de haal met juwelen en geld.