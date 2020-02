Inbrekers brengen vernielingen aan bij KSV Oud-Turnhout Jef Van Nooten

03 februari 2020

13u59 6 Oud-Turnhout Inbrekers hebben zondagnacht een bezoek gebracht aan voetbalclub KSV Oud-Turnhout aan de Hoge Beemdstraat. Ze brachten daarbij ook vernielingen aan.

De inbraak werd maandagochtend rond 8 uur opgemerkt. De daders braken de voetbalkantine en kleedkamers open. Ze gingen aan de haal met voetballen en keepershandschoenen.

G-OOST

Tijdens de inbraak gingen de daders ook over tot vandalisme. “Onze club is op schandalige wijze slachtoffer geworden van een inbraak”, schrijft KSV Oud-Turnhout op haar facebookpagina. “Er is heel veel vandalisme geweest, waardoor de schade enorm is. Tevens hebben ze een tekst achtergelaten: G-OOST. Als iemand iets gezien of gehoord heeft of weet wat die tekst wil zeggen, mag altijd contact opnemen met de voorzitter van de club via jeugdksvot@telenet.be.”