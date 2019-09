Inbraken op vier verschillende plaatsen Wouter Demuynck

01 september 2019

13u10 0

In Oud-Turnhout is zaterdag op vier plaatsen ingebroken. Zaterdag werden overdag in een woning in Draaiboom juwelen gestolen. Zaterdagavond drongen inbrekers via het wc-raam een woning in De Blokken binnen en namen daar geld mee. In de hondenschool in de Albert Sohiestraat is in de nacht van zaterdag op zondag, na 2 uur, ingebroken door het keukenraam te forceren. De burelen zijn doorzocht maar er werd niets meegenomen. Ook in de Pastoor Geptsstraat vond nog een inbraak plaats, maar het is nog niet duidelijk wat daar gestolen werd.