Huisdokters hebben bijna geen mondmaskers meer: Oud-Turnhout roept hulp van inwoners in Jef Van Nooten

16 maart 2020

16u01 0 Oud-Turnhout De huisdokters in Oud-Turnhout zitten bijna door hun voorraad mondmaskers heen. De gemeente heeft daarom een oproep gelanceerd om mondmaskers binnen te brengen.

“De huisdokters in Oud-Turnhout zitten bijna door hun voorraad mondmaskers”, klink het bij de gemeente. “We vragen daarom aan iedereen (aannemers, schilders en inwoners) die nog een voorraad mondmaskers heeft - hoe groot of klein ook - om die binnen te brengen. Bij geen enkele leverancier kunnen de huisartsen nog mondmaskers bestellen, vandaar deze oproep. Ook de mondmaskers die in de bouw gebruikt worden, zijn geschikt.”

Brievenbus

Wie mondmaskers wil schenken, kan die in de brievenbus van het gemeentehuis deponeren. Wie een grote hoeveelheid heeft, kan telefonisch (014 46 22 11) of per mail (info@oud-turnhout.be) contact opnemen om een afspraak te maken om de mondmaskers binnen te brengen. “Deze maskers zijn momenteel van cruciaal belang voor alle hulpverleners die dag en nacht in de weer zijn om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.”

Meer over Oud-Turnhout