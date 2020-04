Hevige brand in natuurgebied De Liereman: kwaad opzet niet uitgesloten, blushelikopter ingezet Jef Van Nooten

22 april 2020

17u48 148 Oud-Turnhout In natuurdomein De Liereman in Oud-Turnhout woedt momenteel een hevige brand. Zowat 170 hectare van het meest waardevolle deel is getroffen, op een totaal van 500 hectare. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten. Intussen wordt ook een blushelikopter ingezet.



Het vuur zou ontstaan zijn nabij een chalet. De vlammen hebben zich snel verspreid, de rookpluim is vele kilometers ver te zien, tot in Zoersel toe. Intussen gaat het om een vrij omvangrijke natuurbrand. “De brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling, die voor hinder kan zorgen in de buurt. Aan omwonenden wordt aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. De brandweer is ter plaatse en probeert het vuur te blussen”, klinkt het bij de politie. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden.

Verschillende brandweerkorpsen zijn ter plaatse om de vlammen te bestrijden. Hoe het vuur precies ontstaan is, is nog niet duidelijk. De brandhaard situeert zich niet ver van het bezoekerscentrum van De Liereman.

Rookpluim

De rookpluim is bijna 3 uur nadat de brand werd opgemerkt nog altijd gigantisch. Behalve in Oud-Turnhout en Turnhout, is de rookpluim onder andere ook te zien in Ravels, Kasterlee, Beerse en Merksplas. Zelfs op de E34 in Zoersel werd de rookpluim opgemerkt. Behalve een grote rookpluim verspreidt de natuurbrand ook een indringende brandgeur.

Code rood

Eerder deze week werd De Liereman al afgesloten wegens brandgevaar . Door de aanhoudende droogte en de wind is er sinds enkele dagen code rood van kracht. Zowel de wandelpaden als het mountainbikeparcours is sinds maandag 16 uur afgesloten.