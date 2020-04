Hevige brand in natuurgebied De Liereman: buurt moet ramen en deuren gesloten houden Jef Van Nooten

22 april 2020

17u48 0

In natuurdomein De Liereman in Oud-Turnhout woedt momenteel een brand. Het vuur is ontstaan nabij een chalet. Intussen gaat het om een vrij omvangrijke natuurbrand. “De brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling, die voor hinder kan zorgen in de buurt. Aan omwonenden wordt aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. De brandweer is ter plaatse en probeert het vuur te blussen”, klinkt het bij de politie.



Eerder deze week werd De Liereman al afgesloten wegens brandgevaar.