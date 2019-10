Grote drukte op omleidingsroute voor afgesloten E34 Jef Van Nooten

26 oktober 2019

12u09 0 Oud-Turnhout De wegenwerken op de E34 veroorzaken dit weekend grote hinder op de secundaire wegen in Retie, Oud-Turnhout en Turnhout. De snelweg blijft tot maandagochtend 5 uur afgesloten richting Antwerpen.

De E34 richting Antwerpen is sinds vrijdagavond afgesloten richting Antwerpen. Dat is nodig om de definitieve asfaltlaag te kunnen plaatsen. Het verkeer van Nederland naar Antwerpen moet de snelweg in Retie (afrit 26) verlaten om dan via de N118, Ring Retie (R18), N18, Ring Turnhout (R13) en de N19 terug aan Turnhout-Centrum (oprit 24) de snelweg weer op te rijden. Die wegomleiding veroorzaakte grote verkeersdrukte op die secundaire wegen. In Oud-Turnhout bijvoorbeeld stond het verkeer zaterdag kort voor de middag aan te schuiven vanaf de verkeerlichten in het centrum tot aan de brug van de E34 in Donk.