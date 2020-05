Golf van solidariteit na rampweken voor De Liereman Jef Van Nooten

26 mei 2020

10u26 0 Oud-Turnhout De tegenslagen die natuurgebied De Liereman dit voorjaar kende, hebben een golf van solidariteit op gang gebracht. Verscheidene handelaars doen acties. Zo looft een cateraar een barbecue voor 25 personen uit voor wie een gouden tip heeft naar de boomterrorist.

Eerst was er de verwoestende brand die 30 hectare van het meest waardevolle stuk van De Liereman in de as heeft gelegd. En afgelopen weekend was er dan de ‘boomterrorist’. Meer dan 100 eikenbomen werden beschadigd met een kettingzaag. Beide incidenten hebben natuurliefhebbers beroerd. Na de brand op 22 april ontstonden er meteen enkele solidariteitsacties. Zo besliste chocolatier Geert Moelants van Chocolate&More uit de Polderstraat in Oud-Turnhout om de opbrengst van zijn ‘Lieremanpralines’ de hele maand mei aan het natuurgebied te schenken. Frituur Den Boog in Retie schenkt dan weer 1 euro per Gagaleer die in de frituur wordt verkocht.

1.000 bakken

En ook particulieren deden hun duit in het zakje voor het herstel na de brand. Nadat werd aangekondigd dat per verkochte bak Gageleer een deel van de opbrengst naar het natuurgebied zou gaan, werden in één klap meer dan 1.000 bakken Gageleer verkocht.

Gratis barbecue

Ook na het vandalisme waarbij 113 eiken en enkele beuken beschadigd raakten, is de verontwaardiging en solidariteit groot. Zo looft cateraar Kuzina uit Oud-Turnhout een beloning uit voor een gouden tip die naar de dader kan leiden. “Een volledige barbecue voor 25 pers inclusief drank voor diegene met de gouden tip die leidt naar De Liereman-terrorist”, klinkt het bij Kuzina.