Goezot! zoekt overnemer voor kermisfuif Jef Van Nooten

26 september 2019

08u00 1 Oud-Turnhout Goezot! organiseert zaterdag voor het laatst de kermisfuif in Oud-Turnhout. De vzw wil zich in de toekomst focussen op optredens en haar festival. Voor de organisatie van de kermisfuif is er geen tijd meer. “We zoeken iemand die de kermisfuif wil voortzetten. Dan komen we in de toekomst graag als bezoekers een feestje bouwen”, klinkt het.

De vzw Goezot! organiseert al vele jaren een activiteit tijdens de Centrumfeesten in Oud-Turnhout. “Jarenlang met de muziekkroegentocht op de vrijdag van het kermisweekend. Het recordaantal aanwezigen was 880 personen”, klinkt het bij Goezot! “Maar één na één verdwenen de kroegen in het centrum en toen er uiteindelijk nog maar enkele overbleven, gooiden we het over een andere boeg. Van een muziekkroegentocht naar optredens in de zaal.”

Die optredens behaalden echter nooit het succes van de kroegentocht. “Onze programmatie ‘klikte’ niet echt met het kermisgevoel en we waren niet voor de volle 100% overtuigd van de nieuwe formule. Drie jaar geleden zagen we dan plots het ware licht: een echte, bijna ‘klassieke’ en compleet ‘over the top’ kermisfuif. Iedereen die onze kermisfuif mee beleefde, weet dat het een avond is met volle bak ambiance, knalprijzen en gouden kermisflosjen, plezante top-DJ’s, … En dat alles in een zaal die van kop tot teen in het thema ‘kermis’ ingekleed is.”

Op zaterdag 5 oktober organiseert Goezot! voor het laatst die kermisfuif. “Goezot! vzw bestaat dit jaar 20 jaar en we willen herbronnen: focussen op optredens en ons festival, en nu en dan toch eens iets nieuws uitproberen. We nemen daarom afscheid van de succesvolle Kermisfuif. Of toch als organisatoren. Want als iemand de kermisfuif wil verderzetten, dan komen wij graag mee een feestje bouwen als bezoekers.”