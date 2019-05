Goezot in't Hofke: “Ticketverkoop loopt prima, vrijdagavond zelfs al uitverkocht” Jef Van Nooten

29 mei 2019

09u16 2 Oud-Turnhout De vzw Goezot! pakt van 7 tot 9 juni opnieuw uit met het rootsfestival Goezot in’t Hofke. De openingsavond is al uitverkocht. “Ook de verkoop voor zaterdag en zondag loopt prima”, klinkt het.

Volgens de organisatoren is Goezot in’t Hofke het gezelligste festival van de Kempen. De locatie – in de tuin van het Hofke van Chantraine – is daarvoor alvast een troef. De editie 2019 staat gepland op 7, 8 en 9 juni. “Onze vrijdagavond, met The Wolf Banes en Fisher-Z op de affiche, was in een recordtijd uitverkocht.”, vertellen Steven Jacobs en Peter Hannes van Goezot!. Ook de verkoop voor zaterdag en zondag loopt prima.”

Op zaterdag staan ondermeer Pat Capocci en Dale Watson & His Lone Stars op het podium tijdens ‘Roots in’t Hofke’. Op zondag is er ‘Blues in’t Hofke’ met ondermeer Nikki Hil en The Paladins. Tickets voor zaterdag en zondag kosten 22 euro in voorverkoop, 25 euro aan de kassa.

Het volledige programma voor zaterdag en zondag vind je op www.goezot.be .