Gezocht: vrijwilligers voor Minder Mobielen Centrale Jef Van Nooten

29 juli 2020

10u33 0 Oud-Turnhout Het OCMW in Oud-Turnhout is op zoek naar vrijwillige chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale. Bedoeling is dat de chauffeurs het vervoer doen van minder mobiele mensen die zelf geen auto hebben en geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer.

De aanvraag voor een rit moet minstens twee dagen vooraf aan het OCMW-secretariaat worden bezorgd. Zo heeft het OCMW tijd om een chauffeur te zoeken die zich op het gewenste moment kan vrijmaken. Om zonder problemen een chauffeur te vinden, is het OCMW op zoek naar extra vrijwilligers.

Familiebezoek

“Het is geen zieken- of gehandicaptenvervoer zoals dat door andere diensten zoals het Rode Kruis, de mutualiteit of de Handicar wordt verzorgd. Het vervoer gebeurt meestal om sociale redenen: familiebezoek, kaartclub, kapper, boodschappen doen, bank, tandarts, begrafenis, ziekenhuis, …”, klinkt het. “De chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale zijn vrijwilligers. Zij gebruiken hiervoor hun eigen wagen en stellen zich ter beschikking op bepaalde dagen en tijdstippen waarop het voor hen past. De chauffeur rijdt steeds voor eigen rekening, maar doet geen vervoer zonder tussenkomst van de centrale. Hij krijgt een kilometervergoeding. Het OCMW zorgt voor de verzekering.”

Kilometervergoeding

Gebruikers van de Minder Mobielen Centrale moeten in Oud-Turnhout wonen én minder mobiel zijn. Het inkomen is de belangrijkste factor om al dan niet lid te kunnen worden van de MMC. De gebruiker betaalt aan de centrale een jaarlijks lidmaatschap en aan de chauffeur een kilometervergoeding. Wie interesse heeft om vrijwilliger te worden, kan contact opnemen met het OCMW via 014/46.22.66 of peggy.de.roover@oud-turnhout.be.