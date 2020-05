Gemeente waarschuwt bij verdeling van mondmaskers: “Strijk ze niet. Dat staat foutief in brief” Jef Van Nooten

26 mei 2020

15u15 0 Oud-Turnhout Vrijwilligers zijn in Oud-Turnhout gestart met het verdelen van mondmaskers. In totaal worden 13.000 herbruikbare mondmaskers verdeeld onder de inwoners. De gemeente waarschuwt dat de mondmaskers niet gestreken mogen worden. “Dit staat foutief in de begeleidende brief.”

De gemeente Oud-Turnhout ontving maandagmiddag de 13.000 herbruikbare stoffen mondmaskers die ze besteld had bij Think Pink. De gemeenteraadsleden gingen nadien meteen aan de slag om de juiste hoeveelheid mondmaskers per adres in een enveloppe te steken.

Vrijwilligers

Sinds dinsdagochtend konden vrijwilligers die zich hadden opgegeven dan de mondmaskers gaan ophalen om ze rond te brengen in de straten die ze toegewezen hebben gekregen. In sommige brievenbussen zitten de mondmaskers intussen al in, op andere adressen zullen ze snel volgen. De gemeente heeft nog wel een belangrijke opmerking over de mondmaskers. “Je mag het mondmasker niet strijken, ondanks de ons eerder gemelde informatie. Dit staat dus foutief in de begeleidende brief”, klinkt het.

Filters

Samen met de mondmaskers zit in de briefomslag ook een bon om filters van de federale overheid op te halen bij een Oud-Turnhoutse apotheker.