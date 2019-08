Geld en juwelen uit woning gestolen terwijl bewoonster op vakantie is Wouter Demuynck

11 augustus 2019

12u59 0

De lokale politie kreeg zaterdagavond om 17 uur een melding binnen van een inbraak in een woning in de Ganzendreef in Oud-Turnhout. De bewoonster is enkele dagen op vakantie en daarom houden de kinderen de boel in de gaten. Zij merkten dat er achteraan een ruit was ingeslagen en dat de woning werd doorzocht. De inbrekers gingen ervan door met geld en juwelen.