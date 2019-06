Gas- en elektriciteitswerken in centrum: “Handelaars en parkings blijven bereikbaar” Jef Van Nooten

28 juni 2019

15u53 6 Oud-Turnhout De handelaars in het centrum van Oud-Turnhout vrezen de komende dagen minder klanten over de vloer te krijgen. Fluvius voert er werken uit aan het aardgas- en het elektriciteitsnet. “Alle winkels blijven bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid vlakbij”, benadrukken de handelaars.

Om de continuïteit van de energiebevoorrading te garanderen, is een vernieuwing van aardgas- en het elektriciteitsnet nodig langs delen van Steenweg op Turnhout, Dorp en Steenweg op Mol in het centrum van Oud-Turnhout. Fluvius voert werken uit van de Tramwissel tot aan OC De Djoelen. Over een lengte van 840 meter wordt de gasleiding vernieuwd, over een afstand van 750 meter de middenspanningsleiding voor elektriciteit. De eerste fase van de werken duurt tot 12 juli. Na het bouwverlof worden de werken hervat.

De werken veroorzaken de nodige hinder. De handelaars vrezen daardoor tijdelijk minder volk over de vloer te krijgen. “Een tijd geleden hadden we een informatieavond over de werken. Alle handelaars konden zich op dat moment wel vinden in de plannen. Maar nu de omheiningen en signalisatieborden zijn geplaatst, zijn verscheidene handelaars ongerust. Omdat het heel ingrijpende werken lijken”, vertelt een handelaar. “We willen benadrukken dat ondanks de werken alle handelaars bereikbaar blijven. Er is ook nog steeds voldoende parkeergelegenheid. In de Neerstraat is een grote parking van De Djoelen, in de Pausenstraat is een parking en een deel van de parkeerplaatsen op de ventwegen blijven ook bereikbaar.”