Gageleer lanceert bier zonder alcohol: “Eerste alcoholvrije biobier in België” Jef Van Nooten

12 maart 2020

16u52 12 Oud-Turnhout De makers van het biologische bier Gagelaar - het best verkopende biobier van Vlaanderen - brengen een alcoholvrije variant op de markt. De ‘Gageleer No Alcohol’ is meteen het eerste Belgische alcoholvrije biobier. Voorlopig werd 16.000 liter gebrouwen, goed voor zo’n 48.000 flesjes. “De eerste zeven brouwsels hebben we in de goot gegoten. Pas het achtste brouwsel was een lekker bier.”

Gageleer is het best verkopende biobier in Vlaanderen en daardoor een begrip in de biologische bierwereld. Naast de gewone Gageleer – het bier dank zijn naam aan de gagel waarmee het gebrouwen wordt – was er al een donkere en een witte variant. Daar komt nu ook een alcoholvrije versie bij. De Gageleer No Alcoholic werd gemaakt door Gageleer cvba-so en Biosano, dat ook de andere Gageleer-bieren verdeelt. “Er zijn zo’n 180 biologische bieren in België, maar geen enkel biobier was alcoholvrij. Daar komt nu verandering in”, zegt Ludo Speleers van Biosano. “Het is wel een redelijk moeilijk proces geweest om het bier te maken. Meer dan een jaar lang hebben we brouwsels uitgeprobeerd in de Proefbrouwerij in Lochristi. De eerste zeven brouwsels hebben we in de goot gegoten. Pas het achtste brouwsel was een lekker bier.”

Fruitig

Het alcoholvrije biobier werd opnieuw gebrouwen met de gagel. Toch smaakt het bier volledig anders dan zijn ‘grote broer’. “De smaak van deze alcoholvrije variant trekt totaal niet op de gewone Gageleer. Omdat er een andere gist en een ander recept gebruikt werd. Voor de productie van het bier wordt gebruik gemaakt van een speciale gist die de suikers uit het zetmeel van de gerst omzet zonder dat hierbij volop alcohol wordt geproduceerd zoals het geval is met ‘gewone’ gisten. De Gageleer No Alcoholic is veel fruitiger, met smaken van lychee en peer. De gagel en andere aromatische stoffen komen minder naar boven.”

Reacties

Het alcoholvrije bier werd de voorbije weken al geschonken in een paar bezoekerscentra van Natuurpunt. Vanaf nu wordt het via Biosano verspreid in heel België en Nederland. “De reacties in de bezoekerscentra waren positief. De meeste mensen bestelden nog een extra glas.”

Nieuw publiek

Van de gewone Gageleer wordt 2.000 hectoliter – 200.000 liter ofwel 600.000 flesjes – op jaarbasis verkocht. De brouwers hopen dat cafés die de gewone Gageleer aanbieden ook de alcoholvrije variant op de kaart zullen zetten. “Steeds meer mensen zijn zich er van bewust dat drinken en rijden niet samengaan. Vanaf nu hebben zij de mogelijkheid om ook een biologisch alcoholvrij alternatief te drinken. We hebben geen schrik dat dit alcoholvrij brouwsel ten koste zal gaan van de gewone Gageleer. De smaak is verschillende genoeg. De ‘No Alcoholic’ zal een nieuw publiek aanboren.”

10 cent

Net als bij de andere Gageleer-bieren wordt ook per verkocht flesje van de alcoholvrije variant 10 cent aan Gageleer cvba-so geschonken. Het geld wordt gebruikt voor de financiering van natuurreservaten.