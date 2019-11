Fietsster gewond na val Jef Van Nooten

12 november 2019

De 69-jarige T.I. is dinsdag kort voor 11 uur gewond geraakt op de Steenweg op Turnhout in Oud-Turnhout. De vrouw was ten val gekomen met haar fiets. Ze is naar het Sint-Elisabethziekenhuis gebracht.