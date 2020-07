Fietser door vrachtwagen gegrepen aan Steenweg op Ravels Jef Van Nooten

29 juli 2020

12u39 6

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Oud-Turnhout Aan de Steenweg op Ravels in Oosthoven Oud-Turnhout is woensdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd met een fietser.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt met Werkendam. De fietser werd er gegrepen door een vrachtwagen die vee vervoerde.

Door het ongeval werd de Steenweg op Ravels volledig afgesloten voor het verkeer. Over de precieze omstandigheden zijn voorlopig nog geen details gekend. Ook over het lot van de fietser kan de politie voorlopig niks kwijt, maar volgens getuigen was de man er zeer erg aan toe.

Later meer.