Fietser (48) gewond na aanrijding op kruispunt Jef Van Nooten

05 oktober 2020

11u26 1

Een 48-jarige man is maandagochtend rond 8.05 uur gewond geraakt op het kruispunt van de Steenweg op Oosthoven met de Kleine Vondelweg in Oud-Turnhout. Het slachtoffer, D.C.C.L. uit Oud-Turnhout, werd er op zijn fiets aangereden door een auto. Het is met lichte verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis gebracht.