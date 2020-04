Elke inwoner vanaf 6 jaar krijgt gratis mondmasker Toon Verheijen

24 april 2020

13u15 0 Oud-Turnhout Het gemeentebestuur van Oud-Turnhout koopt voor elke inwoner vanaf 3 jaar een herbruikbaar mondmasker. Het heeft daarvoor een bestelling geplaatst bij Think Pink.

“Het gemeentebestuur wil in ieder geval elke inwoner een gelijke kans op bescherming garanderen” , zegt burgemeester Bob Coppens (N-VA). “Daarom kiezen we voor een gemeentelijke aankoop van kwalitatieve mondmaskers. Door de bestelling bij Think Pink te plaatsen gaat een deel van de opbrengst bovendien naar borstkankeronderzoek.”

Omdat de mondmaskers goed moeten aansluiten op het gezicht, voorzien we maskers voor mannen (L), vrouwen (M) en kinderen (S) tussen 6 en 12 jaar. “Hoe de verdeling praktisch zal verlopen, zullen we de volgende dagen verder uitwerken. De maskers zijn tot vijftig keer wasbaar met zeep of in de wasmachine op 60°C. Omdat het belangrijk is dat de mondmaskers op een correcte manier gebruikt en gedragen worden, zullen we een instructiebrief toevoegen”, volgens burgemeester Coppens.