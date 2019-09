Eerste Kom op tegen Kanker-wandelpad opent in De Liereman: “Een plek waar mensen kunnen luisteren, troosten, lachen, praten of keihard samen huilen” Wouter Demuynck

29 september 2019

12u03 0 Oud-Turnhout Kom op tegen Kanker en televisiezender Eén openden zaterdagmiddag het eerste Kom op tegen Kanker-wandelpad in natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout. Ambassadrice van het wandelpad is ex-K3'tje Kristel Verbeke, die zelf als twintiger haar vader aan kanker verloor. “Ik hoop dat het wandelpad een plek kan zijn waar mensen kunnen luisteren, troosten, lachen, goed praten of keihard samen huilen.”

Met het wandelpad in De Liereman wil Kom op tegen Kanker iedereen de kans geven om gezond te bewegen, even te bezinnen en de batterijen weer volledig op te laden. “Want kanker doet iets met een mens, lichamelijk én mentaal. Daarom is het belangrijk om tot rust te komen in de natuur en zo je veerkracht te versterken”, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. “Dat geldt niet alleen voor kankerpatiënten en de mensen in hun omgeving, maar voor iedereen die wil standhouden in deze hectische wereld.”

Als ambassadrice van het wandelpad viel de keuze op Kristel Verbeke, ex-K3'tje en huidig Eén-gezicht. Op 25-jarige leeftijd verloor zij haar vader aan kanker. “Het pad biedt ons de kans om er te zijn voor elkaar en samen te genieten van de natuur. Soms vind je de woorden niet en moet je zeggen: ‘zullen we eens naar Oud-Turnhout gaan om daar te gaan wandelen’. Ik hoop dat het wandelpad een plek kan zijn waar mensen kunnen luisteren, troosten, lachen, goed praten of keihard samen huilen.”

Langs het wandelpad zullen in 2020 ook zes Kom op tegen Kanker-mijlpalen verschijnen. Dat zijn hoge houten palen waarop je een persoonlijke boodschap, tegen een kostprijs van 400 euro, kan laten vereeuwigen. Zo kan je er bijvoorbeeld een aandenken aan een dierbare plaatsen of steun betuigen aan iemand die ziek is. “De boodschappen dienen als inspiratie en steun om de volgende mijlpaal in de strijd tegen kanker te bereiken. Want ook al hebben we de afgelopen 30 jaar gezorgd voor meer overlevingskansen en een betere levenskwaliteit, toch krijgen nog steeds 41.000 Vlamingen per jaar de diagnose kanker en sterft een op de drie patiënten”, vervolgt Michils.

Kristel Verbeke had de eer om de eerste boodschap in een mijlpaal te laten graveren. Haar boodschap ‘Nooit zonder jou onderweg’ heeft een tweeledige betekenis. “‘Nooit zonder jou’ duidt erop dat ik nog zo vaak aan mijn papa moet denken. In kleine dingen zie je hem nog steeds, zoals bijvoorbeeld wanneer ik met mijn kinderen bruine saus maak op de wijze van mijn vader. Ook het woord ‘onderweg’ is belangrijk, want je moet wel weer verder. Je neemt afscheid en ook al is de rouwperiode zwaar, op een bepaalde manier leer je ermee te leven. Hopelijk kunnen we ooit naar een wereld evolueren waarin niemand nog getroffen wordt door kanker, of ten minste iedereen kan genezen.”