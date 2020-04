Eén dode bij zware brand aan benzinestation Jef Van Nooten

23 april 2020

06u46 132 Oud-Turnhout In Oud-Turnhout is in de nacht van woensdag op donderdag een zware brand uitgebroken in de woning aan een benzinestation aan de Steenweg op Mol. Eén persoon kwam daarbij om het leven.



De brand werd kort na middernacht opgemerkt. De woning achter het benzinestation aan de Steenweg op Mol, naast het Drinkcenter, stond in lichterlaaie. Het benzinestation zelf bleef gevrijwaard, maar de tol van de brand is wel zwaar. Eén persoon in de woning overleefde de brand niet. “Er valt spijtig genoeg één slachtoffer te betreuren. Onze gedachten gaan uit naar de naasten”, bevestigt de lokale politie in Turnhout. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om de ex-uitbater van het benzinestation. Hij had het benzinestation overgelaten, maar woonde nog wel in de woning.

Het was de tweede zware brand op korte tijd in Oud-Turnhout. Woensdagavond woedde er ook al een hevige brand in natuurdomein De Liereman.



