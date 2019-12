Dieven stelen elektrische fiets... aan het politiekantoor Jef Van Nooten

06 december 2019

17u53 3

Dieven hebben donderdag twee elektrische fietsen gestolen in het centrum van Oud-Turnhout. Opvallend: één van die fietsen stond geparkeerd aan het politiekantoor in de Neerstraat. Toch lieten de dieven zich daar niet door afschrikken. De andere elektrische fiets werd gestolen ter hoogte van een café aan Dorp. Beide fietsen waren op slot. De politie vermoedt dat de dieven de fietsen ofwel in een bestelwagen hebben geladen, ofwel hebben opgetild en er te voet mee zijn weg gewandeld. Via het buurtinformatienetwerk werd een oproep naar getuigen gelanceerd.