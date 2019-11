Dief laat gestolen fiets achter bij buren Jef Van Nooten

16 november 2019

In het Oud-Turnhoutse gehucht Oosthoven is vrijdagnacht een inbreker op pad geweest die het gemunt had op fietsen. Om 9.30 uur ontdekte een bewoner van de Steenweg op Ravels dat er was ingebroken in een losstaande garage achter de woning. De inbreker maakte er een elektrische fiets buit.

Rond 10.40 uur kreeg de politie ook melding vanuit de Polderstraat. Daar was ingebroken bij twee naast elkaar gelegen woningen. Op het ene adres ontvreemdde de dader een fiets, maar hij vond blijkbaar een beter exemplaar bij de buren. Want ook daar stal hij een tweewieler, maar hij liet er wel de eerder gestolen fiets van de buren achter.