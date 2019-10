Delta breidt uit in crèche die plots sluit: “Plaatsgebrek door groei van ruim 100 leerlingen op 10 jaar” Jef Van Nooten

22 oktober 2019

11u33 4 Oud-Turnhout De ouders van de 24 kindjes in kinderdagverblijf Kribbeliet in Oud-Turnhout moeten naarstig op zoek naar een nieuwe crèche. Eerder deze maand kregen ze te horen dat het kinderdagverblijf in de Kerkstraat eind december de deuren sluit. Veel ouders hoopten op een overname, maar die hoop is intussen vervlogen. Het gebouw wordt ingepalmd door basisschool Delta die zo kan uitbreiden.

De zaakvoerders van kinderdagverblijf Kribbeliet in de Kerkstraat in Oud-Turnhout hebben nog twee crèches. NiniNaKri in Ravels en Kribbeliet in Poppel. Die blijven wel open, maar het kinderdagverblijf in Oud-Turnhout sluit eind december wel de deuren. Volgens ouders komt de sluiting er omdat de crèche in Oud-Turnhout in tegenstelling tot die in Ravels en Poppel niet winstgevend is.

Wachtlijsten

De beslissing kwam erg onverwacht voor de ouders van de 24 kindjes die er worden opgevangen. Ze moesten op zoek naar een andere crèche, maar botsten vaak op ellenlange wachtlijsten bij andere kinderdagverblijven in de buurt.

De ouders hoopten daarom dat de zaakvoerders van Kribbeliet een overnemer zouden vinden. Dan zou hun baby of peuter toch naar dezelfde crèche kunnen blijven gaan. Intussen is echter duidelijk geworden dat dit geen optie meer is. Nu de zaakvoerders van Kribbeliet het huurcontract hebben opgezegd, heeft de eigenaar van het gebouw (de vzw KOOT) beslist om het gebouw niet langer te verhuren. De vzw KOOT staat voor Katholiek Onderwijs Oud-Turnhout en omvat de basisscholen Delta, Reuzepas en Zwaneven. Door het gebouw waar nu Kribbeliet is gevestigd niet opnieuw op de huurmarkt te gooien, kan de aanpalende school Delta uitbreiden.

“De laatste jaren kent basisschool Delta een enorme groei”, motiveert Hilde Robrechts, voorzitter van vzw KOOT. “Het leerlingenaantal steeg met meer dan 100 kinderen ten opzichte van 10 jaar geleden. Dit maakt dat de school de laatste jaren uit zijn voegen barst en een behoorlijk tekort heeft aan ruimte. Mede hierdoor moeten we in enkele leerjaren kinderen weigeren en eten de kinderen van de lagere school in het klooster.”

Plaatsgebrek

De sluiting van kinderdagverblijf Kribbeliet biedt een onverwachte oplossing voor het plaatsgebrek van de school. “Het vrijkomen van dit gebouw in de Kerkstraat biedt volgens het schoolbestuur heel wat opportuniteiten voor de kinderen en de goede werking van Delta”, aldus nog Hilde Robrechts. “De raad van bestuur van KOOT vzw nam daarom de beslissing om het gebouw niet meer op lange termijn te verhuren, maar in te zetten om de grootste noden op te vangen en de groei van onze school alle kansen te geven.”

Op welke manier het gebouw door Delta zal ingevuld worden – klassen, een refter, … - ligt nog niet vast. “We zullen als schoolbestuur nu eerst intern verder onderzoeken hoe we met die vrijgekomen ruimte zullen omgaan”, besluit Hilde Robrechts.