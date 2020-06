De Ronde Tafel schenkt 128 ‘Woeste Willems’ aan kinderen van Vibo De Brem Jef Van Nooten

22 juni 2020

13u07 0 Oud-Turnhout De Ronde Tafel in Turnhout heeft 128 prentenboeken van Woeste Willem geschonken aan Vibo De Brem uit Oud-Turnhout.

De schenking kadert in de campagne ‘Geef een prentenboek cadeau’, een campagne om het lezen te bevorderen bij alle kinderen in Vlaanderen. “Boekhandels hebben de handen in elkaar geslagen om het prentenboek ‘Woeste Willem’ voor 2,5 euro aan te kunnen bieden. Door de nadruk te leggen op het cadeau geven van het boek, hopen de initiatiefnemers alle kinderen te bereiken, ook de kinderen die thuis geen boeken hebben.”

Kameleon

De Ronde Tafel in Turnhout trok naar de Standaard Boekhandel in Oud-Turnhout om 128 Woeste Willems te overhandigen aan Vibo De Brem. Eerder kregen ook kinderen van Vibo De Ring en Kameleon al een prentenboek cadeau.