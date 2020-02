De Liereman vanaf zondagochtend gesloten door stormgevaar Jef Van Nooten

08 februari 2020

12u38 0 Oud-Turnhout Landschap De Liereman in Oud-Turnhout wordt zondag vanaf 9 uur afgesloten voor bezoekers. De maatregel komt er door het aangekondigde stormgevaar.

De Liereman in Oud-Turnhout is een populair natuurdomein wij wandelaars en fietsers. Zondag is het verboden om het landschap te betreden. “Alle wandelwegen worden afgesloten. Ook het mountainbikeparcours is gesloten voor het publiek”, zegt Gert Van Echelpoel, ambtenaar noodplanning van de gemeente Oud-Turnhout. “De betrokken toegangswegen worden afgesloten met nadarhekken, waarop het politiebevel werd aangebracht. Wij vragen met aandrang om deze maatregel stipt na te leven.”

Het verbod om De Liereman te betreden gaat van kracht op zondagochtend 9 uur. Wanneer de wandel- en fietswegen terug open gaan, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van de duur van de storm.