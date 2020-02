De Liereman vanaf 12 uur terug open voor publiek Jef Van Nooten

10 februari 2020

Landschap De Liereman is vanaf maandagmiddag 12 uur terug toegankelijk voor het publiek. Naar aanleiding van de storm Ciara waren de wandel- en mountainbikepaden verboden terrein. “Maar de acute dreiging voor stormgevaar is voorbij waardoor Landschap De Liereman opnieuw toegankelijk is voor het publiek vanaf 12 uur”, zegt Gert Van Echelpoel, ambtenaar noodplanning bij de gemeente Oud-Turnhout.