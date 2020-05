De Liereman afgesloten wegens brandgevaar: “Gezien recente gebeurtenissen is politie extra waakzaam” Jef Van Nooten

13u02 0 Oud-Turnhout Landschap De Liereman in Oud-Turnhout is sinds vrijdagmiddag om 13 uur afgesloten voor publiek. Het natuurdomein is gesloten omdat er door de aanhoudende droogte opnieuw code rood van kracht is.

“We zitten in een heel brandgevaarlijke periode door de aanhoudende droogte. Fase rood werd afgekondigd door het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap. Dit is de allerhoogste waarschuwingsfase. Wees daarom extra voorzichtig”, klinkt het bij de gemeente. “Om gevaar voor bezoekers te voorkomen, werd besloten Landschap De Liereman tot nader bericht te sluiten voor het publiek.”

Waakzaam

Zowel de wandelwegen als het mountainbikeparcours zijn afgesloten. De betrokken toegangswegen werden afgesloten met nadarhekken, waarop het politiebevel werd aangebracht. “Wij vragen met aandrang om deze maatregel stipt na te leven. De politie is extra waakzaam gezien de recente gebeurtenissen. Merk je ergens vuur, rook of iets verdacht op, bel dan meteen het noodnummer 100 of 112.”

In april brandde nog veengebied af in Landschap De Liereman.