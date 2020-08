De Hoogt is voortaan fietsstraat ter hoogte van sportpark Jef Van Nooten

28 augustus 2020

15u09 1 Oud-Turnhout Een deel van De Hoogt in Oud-Turnhout is een fietsstraat geworden. Auto’s mogen er niet sneller rijden dan 30 km/u en fietsers inhalen is verboden.

De beslissing om van een deel van De Hoogt een fietsstraat te maken, kwam er naar aanleiding van de uitbreiding van het gelijknamige sportpark De Hoogt. “Het is immers belangrijk om de verkeersveiligheid te garanderen in en rond het sportpark”, klinkt het bij de gemeente. “De fietsstraat in De Hoogt loopt van de kiss-and-ridezone tot aan het kruispunt met de Albert Sohiestraat. De fietsstraat is duidelijk te herkennen aan de grote fietsstraatpictogrammen op het wegdek ter hoogte van de fietsstraat, in combinatie met de wettelijke verkeersborden.”

Eénrichtingsstraat

Motorvoertuigen zijn toegelaten in een fietsstraat, maar zij mogen fietsers niet inhalen en niet sneller rijden dan 30 km/u. “De fietsstraat in De Hoogt is een éénrichtingsstraat. Fietsers mogen er ook tegen de rijrichting in rijden. In de tegenrichting moeten ze wel fietsen in de afgebakende zone tussen de rand van de weg en de geplaatste paaltjes.”