Chef-kok van restaurant Broosend Hof lanceert wekelijkse kookshow: Kokerellen met Koen Jef Van Nooten

21 april 2020

14u38 0 Oud-Turnhout De chef-kok van restaurant Broosend Hof in Oud-Turnhout pakt uit met een nieuwigheid: Kokerellen met Koen. Wekelijks plaatst hij een kookshow online. “Ik wil de mensen ook in coronatijden blijven inspireren om met eten bezig te zijn”, zegt Koen Janssens.

Chef-kok Koen Janssens moest zijn restaurant Broosend Hof noodgedwongen sluiten door de coronacrisis. Het restaurant startte nadien wel met een afhaalservice. Om zijn klanten nog wat extra beleving te geven, lanceert Koen Janssens nu ook een online kookshow. “Naar het opzet van Dagelijkse Kost: luchtig, plezant en toch inspirerend”, zegt Koen Janssens. “Voor de mensen is het ook een leuke manier om eens een inkijk te hebben in onze keuken.”

Inspireren

Groot verschil met het tv-programma van Jeroen Meus: Koen Janssens brengt niet iedere dag een nieuwe kookshow. “We gaan proberen om wekelijks een nieuwe kookshow te maken”, zegt Koen. “Op deze manier willen we de mensen blijven inspireren om met eten bezig te zijn.”

Voor de eerste kookshow schafte de pot couscous, schelvis en spinazie. Tegelijk met de show komen ook de ingrediënten op de facebookpagina van Broosend Hof. “De gerechten die we maken in de show kunnen bij ons afgehaald worden, maar het is niet de bedoeling dat we de ingrediënten afzonderlijk verkopen. We gaan geen winkel spelen. Daar zijn de fruit- en groentewinkels of supermarkten voor.”

Inspiratie

Maandagavond kwam de eerste ‘Kokerellen met Koen’ online. “De eerste reacties zijn zeer positief. Meteen nadat we de eerste trailer verspreid hadden, waren de mensen nieuwsgierig”, besluit Koen Janssens. “We zijn dit project gestart omdat we nu tijdelijk wat meer tijd hebben, door de sluiting van het restaurant. Maar ook na de heropening van het restaurant hopen we dit voort te zetten. Het zou een positief gevolg zijn van de coronacrisis. Ik heb alleszins genoeg inspiratie voor gerechten. Elke vijf à zes weken veranderen we van menu, dus er is keuze genoeg.”

Always Hungry

De kookshow wordt gefilmd en gemonteerd door Always Hungry, de vaste fotograaf en webmaster voor Broosend Hof. Het filmpje is te zien via de facebookpagina van Broosend Hof.