Café De Radio plaatst binnenkort woonwagen als alternatief voor terras Jef Van Nooten

26 augustus 2020

09u54 3 Oud-Turnhout Café De Radio plaatst binnenkort een gerestaureerde woonwagen van 70 jaar oud op de oprit naast het café. In de woonwagen is – met respect voor social distancing - plaats voor zo’n 12 klanten.

Veel horeca-uitbaters kijken met een bang hart uit naar de herst- en wintermaanden. Het wordt dan te koud om op terras te zitten. Cafés verliezen dan sterk aan capaciteit. Café De Radio, naast de studio’s van Radio Noorderkempen aan de Steenweg op Sevendonk in Oud-Turnhout, heeft daar iets op gevonden.

Digitale bel

“De voorbije maanden hadden we geluk met het weer. Nu de winter er aankomt, wordt het te koud om het terras te blijven gebruiken”, zegt Stefan De Wilde van Radio Noorderkempen “Na wat denkwerk kwamen we met een oplossing: een volledig gerestaureerde woonwagen die we op die oprit kunnen zetten. Rekening houdend met de social distancing kunnen hier toch 12 klanten plaatsnemen. En we voorzien een digitale bel zodat de toogmedewerker weet wanneer klanten dorst hebben.”

Bubbels

De woonwagen wordt in de tweede helft van september op de oprit geplaatst. “Het gaat om een gerestaureerde woonwagen van 70 jaar oud. Er zal plaats zijn voor twee of drie bubbels”, geeft cafébaas Marc Jansens nog mee.