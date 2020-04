Buurt reageert geschokt na dodelijke brand: “Tapijt zat vol schroeiplekken. Maar Carlie dacht dat het brandveilig was”

Oud-Turnhout

In de buurt van benzinestation Jacobs in Oud-Turnhout wordt geschokt gereageerd op de dodelijke brand die het leven kostte aan Carlie Jacobs (72) . Mogelijk viel hij in slaap met een sigaret. “Het tapijt in zijn slaapkamer zat vol brandplekken. Maar Carlie wuifde de waarschuwingen altijd weg. Het tapijt was volgens hem brandveilig”, getuigt buurman Mario Commissaris.