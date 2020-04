Exclusief voor abonnees Buurt reageert geschokt na dodelijke brand: “Tapijt stond vol schroeiplekken. Maar Carlie dacht dat het brandveilig was” Jef Van Nooten

23 april 2020

11u53 11

In de buurt van benzinestation Jacobs in Oud-Turnhout wordt geschokt gereageerd op de dodelijk brand die het leven kostte aan Carlie Jacobs (72). Mogelijk viel hij in slaap met een sigaret. “Het tapijt op zijn slaapkamer stond vol met brandplekken. Maar Carlie wuifde de waarschuwingen altijd weg. Het tapijt was volgens hem brandveilig”, getuigt buurman Mario Commissaris.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen