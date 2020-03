Broodautomaat geforceerd aan Steenweg op Turnhout Toon Verheijen

07 maart 2020

13u17 0

Een onbekende heeft vrijdagnacht beschadigingen aangebracht aan een broodautomaat aan de Steenweg op Turnhout in Oud-Turnhout. Dat deed hij niet zomaar, want de dader ging aan de haal met het kleingeld in de automaat.