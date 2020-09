Bromfietser gewond na ongeval aan Steenweg op Turnhout Jef Van Nooten

28 september 2020

19u31 3

Een bromfietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval aan de Steenweg op Turnhout in Oud-Turnhout. De bromfietser, F.A. uit Retie, werd er aangereden door een auto. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.