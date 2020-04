Brandweer moet nog dagenlang nablussen in De Liereman: minister voorziet 600.000 euro voor herstel Toon Verheijen

24 april 2020

17u34 2 Oud-Turnhout Een groot deel van het natuurgebied De Liereman smeult nog altijd na de Een groot deel van het natuurgebied De Liereman smeult nog altijd na de verwoestende brand van woensdagavond . De brandweer zal nog zeker tot maandag ter plaatse blijven om na te blussen. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en gouverneur Cathy Berx brachten vrijdag een bezoek aan het getroffen gebied. “Ze beloofden beiden steun om de Liereman er bovenop te helpen en de hulpverlening bij incidenten in de toekomst nog effficiënter te laten verlopen”, zegt burgemeester Bob Coppens (N-VA).



De brand ontstond woensdag in de late namiddag in de kern van het natuurgebied. Volgens de eerste berichten was er 170 hectare getroffen, maar dat is uiteindelijk teruggeschroefd naar iets minder dan 40 hectare. Maar het is wel de kern van het gebied dat geraakt is. Enkele dagen na de brand komt het bij de liefhebbers van het domein nog altijd hard aan. “Toen ik melding kreeg van de brand gaat er vanalles door je heen”, zegt beheerder Bas Van Der Veken. “Een emotioneel moment en ik geef toe dat ik met tranen in de ogen ben vertrokken. Maar ik kan de hulpdiensten alleen maar dankbaar zijn. Door snel op te schalen waren er ook meer middelen beschikbaar en is een grotere ramp vermeden. We moeten nu naar de toekomst kijken hoe we dit mooie gebied nu kunnen laten herstellen.”

Dit is echt een ecologisch drama, maar gelukkig is de natuur net als ons veerkrachtig Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA)

600.000 euro

Ook Vlaams minister Zuhal Demir moest even slikken toen ze het domein zag. “Dit gaat toch door iedereens hart? Dit is echt een ecologisch drama, maar gelukkig is de natuur net als ons veerkrachtig”, aldus de minister. “Ik ben net als iedereen de hulpdiensten én de vrijwilliger die de brand heeft opgemerkt enorm dankbaar en ben ook onder de indruk van hoe de hulpdiensten hier te werk zijn gegaan. Zij verdienen echt een pluim.” De minister beloofde ook de nodige steun. “Er is een voorlopige raming gemaakt van 600.000 euro”, zegt minister Demir. “We zullen vanuit Vlaanderen de nodige middelen voorzien om dit stukje unieke natuur terug te herstellen en de vele vrijwilligers een hart onder de riem te steken.”

De minister ziet ook al meteen enkele werkpunten. “We zullen het probleem van de droogte op een structurele manier moeten aanpakken. Er is een waterbeleidsplan opgesteld en goedgekeurd voor de lange termijn waarbij minder verharding essentieel is. Maar op korte termijn moeten we ervoor zorgen dat grachten weer open gemaakt worden en dat er in kleine waterlopen stuwen worden voorzien om water langer te bufferen. We moeten ook met iedereen samenzitten om te bekijken hoe rampen als deze in de toekomst vermeden kunnen worden.”

Cartografie

Ook provinciegouverneur Cathy Berx had niets dan lof voor de hulpdiensten, maar ziet ook nog werkpunten. “Het is nog eens bewezen hoe belangrijk cartografie is”, aldus Berx. “Zo worden gebieden in kaart gebracht voor noodplanning en interventies. Het enige wat we nu kunnen doen is hopen op regen. Veel regen. Niet alleen voor hier, maar voor iedereen en de hele natuur. Droogte is en blijft een probleem dat snel en structureel dient aangepakt te worden.” In de Kalmthoutse Heide is na de verwoestende brand van mei 2011 waarbij 500 hectare in vlammen opging heel wat gesleuteld aan de noodplanning met onder meer degelijke cartografie.

De helikopter is vrijdag nog eens over het gebied gevlogen en er zijn echt nog plaatsen waar duidelijk nog de hitte is te zien. Het nablussen zal nog zeker tot volgende week duren. Burgemeester Bob Coppens (N-VA)

Nablussen

Burgemeester Bob Coppens (N-VA) heeft intensieve dagen achter de rug, maar is blij met de beloftes die gedaan worden. Maar hij beseft ook dat het werk nog niet gedaan is. “De brand is nog altijd aan het nasmeulen”, zegt Coppens. “De helikopter is vrijdag nog eens over het gebied gevlogen en er zijn echt nog plaatsen waar duidelijk nog de hitte is te zien. Het nablussen zal nog zeker tot volgende week duren.”

De politie heeft nog niet kunnen achterhalen wat de oorzaak is van de zware natuurbrand in De Liereman. “Het is er nog te warm om honden te laten zoeken”, zegt burgemeester Bob Coppens. Kwaad opzet wordt immers niet uitgesloten. Omdat er mogelijk twee brandhaarden waren en omdat er enkele weken geleden ook al een brandje was. Die kon gelukkig snel in de kiem worden gesmoord, maar nadien vond een speurhond wel sporen van brandversneller. Dat wijst op brandstichting. Om te achterhalen of er ook dit keer brandstichting in het spel was, zullen opnieuw speurhonden op het getroffen gebied worden gestuurd. “Maar het is er nog te warm om honden ter plaatse te laten zoeken. De oorzaak van de brand is dus nog niet gekend”, zegt burgemeester Bob Coppens.