Brand in natuurgebied De Liereman onder controle: 167 hectare veengebied getroffen, vermoedens van brandstichting Jef Van Nooten

22 april 2020

17u48 148 Oud-Turnhout In natuurdomein De Liereman in Oud-Turnhout heeft woensdag een hevige brand gewoed. Zowat 167 hectare van het meest waardevolle deel is getroffen, op een totaal van 500 hectare. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten. Enkele weken geleden werden ook al sporen van brandstichting gevonden. Zeventig brandweermannen en een blushelikopter kregen de brand pas na uren onder controle.



De brandweer kreeg melding van een chaletbrand in De Liereman, maar dat bleek nadien niet te kloppen. Het ging om het hart van De Liereman dat in brand stond, zo’n 167 hectare veengebied. De vlammen hebben zich snel verspreid, de rookpluim was vele kilometers ver te zien, tot in Zoersel toe. De brand werd al snel een vrij omvangrijke natuurbrand. Buurtbewoners kregen van de politie de raad om ramen en deuren gesloten te houden.

Oostenwind

Verschillende brandweerkorpsen gingen ter plaatse om de vlammen te bestrijden. Ook burgemeester Bob Coppens (N-VA) van Oud-Turnhout ging ter plaatse. “170 hectare is volledig aan het uitbranden. Het meest waardevolle gebied, met het veengebied. We hebben besloten een blushelikopter in te zetten. Een andere helikopter houdt in de gaten in welke mate het vuur zich verspreidt. De brand is begonnen in het oosten van De Liereman. Omdat er uitgerekend een oostenwind stond, konden de vlammen zich snel verspreiden naar de rest van het natuurgebied.” De wind wakkerde het vuur aan, maar heeft ook een nuttige rol gespeeld. “Langs de ene kant is het niet goed dat er veel wind is, langs de andere kant is de wind wel een voordeel. De vlammen kunnen daardoor niet in de grond trekken.”

Aangestoken?

De locatie waar de brand is ontstaan, doet vermoeden dat het vuur mogelijk werd aangestoken. “De brand is binnengekomen als een chaletbrand, maar dat bleek niet te kloppen. De brand situeert zich ver van bewoning. Het is een vreemde plaats om te beginnen branden. Dat roept vraagtekens op”, meent burgemeester Coppens. De voorbije periode waren er al enkele kleinere brandjes in het gebied. Die waren gelukkig telkens snel onder controle. Bij een van die branden heeft een speurhond nadien een brandversneller gedetecteerd, wat op brandstichting wijst.

De rookpluim was bijna drie uur nadat de brand werd opgemerkt nog altijd gigantisch. Behalve in Oud-Turnhout en Turnhout, was de rookpluim onder andere ook te zien in Ravels, Kasterlee, Beerse en Merksplas. Zelfs op de E34 in Zoersel werd de rookpluim opgemerkt. Behalve een grote rookpluim verspreidde de natuurbrand ook een indringende brandgeur. Brandweerkorpsen uit de hele Kempen kwamen helpen bij de bluswerken. Rond 21.15 uur was de brand onder controle, maar de brandweer moet nog wel de hele nacht nablussen.

Waardevol veengebied

Hoe groot de schade zal zijn aan het natuurgebied zal pas de komende dagen duidelijk worden. “Maar dit is echt een drama. Dat staat nu al vast", zegt Bas Van der Veken, beheerder van Landschap De Liereman. “Het veengebied is het waardevolste stuk. Dat maakt niet alleen de bodem bijzonder brandbaar, maar betekent ook dat er in dat gebied veel zeldzame dier- en plantensoorten voorkomen. Het zal decennia duren voor alles zich hersteld heeft. We hebben nog een beetje hoop omdat er redelijk wat wind was. Daardoor is de brand er snel over gegaan. Het was geen diepe veenbrand. Maar we moeten afwachten. De schade zal pas de komende dagen blijken.” De wilde paarden in De Liereman konden op tijd in veiligheid worden gebracht.

Eerder deze week werd De Liereman al afgesloten wegens brandgevaar . Door de aanhoudende droogte en de wind is er sinds enkele dagen code rood van kracht. Zowel de wandelpaden als het mountainbikeparcours zijn sinds maandag 16 uur afgesloten.

Vlaams Parlement

De ironie wil dat Vlaams Parlementslid Hannes Anaf (sp.a) uit Turnhout woensdagvoormiddag nog vragen stelde over de droogte aan minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) in de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement. “Soms kan een vraag té actueel zijn. Verschrikkelijk, wat er in de Liereman gebeurt”, zucht Anaf. “De droogte houdt nu al meer dan een maand aan, met weliswaar een beetje regen afgelopen weekend. Ook de komende dagen zit er geen regen aan te komen. Vorige week al vroeg ik aan de minister over de mogelijke gevolgen. Omdat de situatie verergert, herhaalde ik mijn vraag vandaag.”

Anaf maakt zich niet alleen zorgen over de natuurgebieden, maar ook over de drinkwatervoorziening. “Herinner u de zomer van 2018. Stel je voor dat we opnieuw zo’n hete zomer tegemoet gaan en we met zijn allen de vakantie in eigen land moeten doorbrengen... Het is misschien nog wat vroeg, maar we kunnen er maar beter op voorbereid zijn, zodat er geen verboden op het sproeien van tuinen of het gebruiken van water om zwembadjes te vullen nodig zijn. De minister beloofde alvast in dialoog te gaan met de drinkwatersector en ook de droogte wordt van nabij opgevolgd. Hopelijk kan daarmee erger vermeden worden. Ik blijf de minister er in elk geval over interpelleren.”