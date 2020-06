Betrapte inbrekers op de loop Toon Verheijen

14 juni 2020

Dieven hebben zaterdagnacht proberen in te breken in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Liereman aan Schuurhovenberg in Oud-Turnhout. De inbrekers werden echter betrapt en zetten het meteen op een lopen. Ze geraakten het gebouw niet eens binnen.