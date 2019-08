Bestuurster gewond na ongeval op Steenweg op Mol JVN

19 augustus 2019

10u37 0

Aan de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout zijn zondagavond rond 22.25 uur twee auto’s op elkaar gereden. In één van de wagens raakte bestuurster M.G. (37) uit Arendonk lichtgewond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.