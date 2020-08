Bestuurster gewond na knal tegen boom Jef Van Nooten

24 augustus 2020

In de Sint-Antoniusstraat in Oud-Turnhout is maandagavond rond 19 uur een auto tegen een boom gereden. De bestuurster van de wagen, de 34-jarige V.B.C. uit Oud-Turnhout, is gewond overgebracht naar het Sint-Elisabethziekenhuis gebracht.