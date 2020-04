Berenjacht 2.0: knuffelbeer Corona beweegt en praat met kinderen Jef Van Nooten

02 april 2020

12u02 0 Oud-Turnhout Kinderen van Oud-Turnhout kunnen wel een heel speciale beer spotten tijdens de ‘berenjacht’. Ludo Damen plaatste een bewegende en pratende Corona-beer voor zijn woning aan Eigen.

Elektronica heeft geen geheimen voor Ludo Damen, wijkmeester bij KWB Oud-Turnhout. Toen hij in het gemeenteblad een artikel las over de berenjacht om kinderen wat afleiding te bezorgen tijdens de coronacrisis, nam hij een oude knuffelbeer van zijn zoon onder handen. Met een motortje en een geluidsopname maakte hij er een bewegende en sprekende beer van. Via een bewegingssensor weet de beer wanneer er kinderen voor hem staan. “Hallo, goeiedag. Kom gerust wat dichterbij. Maar niet te dicht hoor. En je mag me ook niet aanraken. Jammer he. Dat komt door het coronavirus”, richt de beer zich tot de kinderen. “Ik zou jou ook graag willen knuffelen, maar dat mag ook al niet.”

Knuffelen

Nadien vertelt de beer dat hij Corona heet, en vraagt hij de naam van de kinderen. “Wil je dat nog eens herhalen, want ik heb het niet goed gehoord”, klink het nadien. “Dat is een mooie naam. Ik ben wel blij dat je mij een bezoekje heb gebracht en hoop dat ik je snel weerzie. Dan kunnen we elkaar misschien wel knuffelen. Tot ziens, daag.”

Huisje

Een sprekende beer verliest zijn effect wanneer hij achter een raam zit. Ludo Damen maakte voor knuffelbeer Corona daarom een huisje aan de brievenbus.