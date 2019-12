Auto botst tegen gevel in Neerstraat Jef Van Nooten

03 december 2019

In de Neerstraat in Oud-Turnhout is dinsdagnamiddag een auto tegen de gevel van een woning gebotst. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Even bestond de vrees dat er instabiliteitsproblemen waren door de impact op de gevel. De brandweer werd erbij gehaald om eventueel instortingsgevaar te onderzoeken, meer de schade viel uiteindelijk mee.