Auto belandt in gracht op Staatsbaan Jef Van Nooten

25 december 2019

Op de Staatsbaan in Oud-Turnhout is dinsdagnamiddag rond 12.30 uur een auto in de gracht beland. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder van de weg af is geraakt. Bestuurder V.M. (66) uit Oud-Turnhout liep bij het ongeval lichte verwondingen op.