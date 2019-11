Auto belandt in gracht na ongeval: passagier gewond Jef Van Nooten

12 november 2019

16u39 1

Aan Donk in Oud-Turnhout zijn dinsdag rond 13.20 uur twee auto’s op elkaar gebotst. Na de aanrijding belandde één van de twee voertuigen in de gracht. In die auto liep de vrouwelijke passagier V.A. (48) lichte verwondingen op. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.