ALDI opent nieuwbouw: “Met 1.300 vierkante meter veel groter dan vorige winkel” Jef Van Nooten

03 december 2019

14u35 8 Oud-Turnhout In Oud-Turnhout opent woensdag de nieuwe ALDI-winkel langs de Steenweg op Turnhout. “Met 1.300 vierkante meter verkoopsruimte is het filiaal veel groter dan de vorige winkel.”

Warenhuis ALDI aan de Steenweg op Turnhout in Oud-Turnhout werd volledig met de grond gelijk gemaakt om er een nieuwbouw neer te planten. Klanten konden in afwachting terecht in een tijdelijk filiaal aan de Steenweg op Mol. Woensdagochtend gaat de gloednieuwe vestiging op de vetrouwde locatie open. “De klant kan vanaf dan terecht in een sterk uitgebreid filiaal, waar het aangenamer winkelen is en er meer nadruk ligt op verse producten zoals brood, groenten en fruit”, klinkt het. “De klanten zullen aangenaam verrast worden, want de nieuwe winkel is met 1.300 vierkante meter verkoopruimte een heel stuk groter dan de oude winkel. Aangezien de nieuwe winkel op palen gebouwd is, kunnen onze klanten op het gelijkvloers parkeren en is er een zeer ruime fietsenstalling voorzien voor zo’n 40 fietsen. Door de aanwezigheid van een lift en rolpaden, kunnen ze zich dan naar het eerste verdiep begeven waar de winkel is gelegen.”

Zonnepanelen

ALDI hield bij de nieuwbouw ook rekening met duurzaamheid. “Zo bestaat de volledige verlichting uit ledverlichting, is het dak uitgerust met zonnepanelen en is er een warmterecuperatiesysteem.”